Sheyla Rojas y Pedro Moral: ¿Por qué terminaron su relación?

En el reciente programa de En boca de todos, Reinaldo Dos Santos se refirió a reciente ruptura de Sheyla Rojas con su novio Pedro Moral y señaló los motivos por los que la expareja decidió cancelar su boda.

"Creo que hay cosas de él que no le gustan a ella y cosas de ella que no le gustan a él. Esta incompatibilidad lleva a que los dos tengan pequeñas fisuras que van creciendo y llega un momento en el que eso no funciona. Además, hay interferencia de otra persona en la relación", comentó el vidente.

Sobre la posibilidad de una reconciliación aseguró que podría verse que ambos vuelvan a acercarse, pero sin concretar nada más allá de eso.

"Esa relación ya no tiene la menor posibilidad de un futuro, es un caso perdido", sostuvo el brasileño.

