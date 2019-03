Sheyla Rojas tras terminar con Pedro Moral: "Soy una mujer fuerte"

Sheyla Rojas visitó el set de En boca de todos y habló del fin de su relación con Pedro Moral. La conductora afirmó que no dará más detalles sobre el tema y prefiere mantenerlo en privado porque no está pasando un buen momento, pero pese a ello es una mujer fuerte.

"Sí es un tema que la verdad no lo quiero tocar, no lo voy a tocar, tú también 'Pato' lo poco que me conoces o lo mucho que me conoces, sabes que soy muy reservada con mis temas, y sobre todo con esas cosas que son tan delicadas", declaró Sheyla Rojas.

"Me lo voy a reservar porque de hecho no es un momento bonito ni para mí ni para Pedro (Moral), para la familia también, entonces me lo voy a guardar. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, nada ni nadie me va a quitar la sonrisa", finalizó la conductora al ser entrevistada por Patricio Parodi.

