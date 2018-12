Sheyla Rojas y Pedro Moral no se casarán, según Reinaldo Dos Santos

En el reciente programa de En boca de todos, Reinaldo Dos Santos fue consultado sobre el futuro matrimonio de Sheyla Rojas y Pedro Moral, pero la respuesta no fue tan emocionante como los detalles que ambos han mostrado los recientes meses.

De acuerdo al vidente brasileño, la pareja no continuaría con su romance por una acción de la conductora de Estás en todas que no sería del agrado del empresario.

"No los veo casándose. No los veo juntos. Creo que es algo que hace ella y que no le gusta a él y se termina eso", manifestó Reinado Dos Santos.

