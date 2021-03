Sebastián Lizarzaburu no descarta futuro romance con Andrea San Martín

El modelo aseguró que están en la mejor etapa con la madre de su hija después de muchos años.

Sebastián Lizarzaburu llenó de elogios a la madre de su hija, Andrea San Martín, al asegurar que es una persona muy especial para él. El modelo prefirió no descartar un futuro romance con su expareja ya que ambos se encuentran en un buen momento. ¿Volverán a enamorarse?

"No hemos concretado nada. No lo descartaría nunca porque ella es una persona muy especial para mí… Siempre hemos sido amigos y perdimos esa cercanía por los problemas, pero lo hemos retomado, recuperamos esa confianza y complicidad que había. Me pones en aprietos. Prefiero no decirlo (si se recupera el amor) porque temo caer así que prefiero no decirlo. Ahorita estamos en la mejor etapa después de muchos años", precisó el modelo.

