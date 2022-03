Samahara Lobatón al mostrar el exclusivo clóset de su hija: "Tiene más zapatillas que yo"

"Una se deja de comprar para comprar a los bebés, yo ya no me compro casi nada", comentó la hija de Melissa Klug mientras mostraba el clóset de Xianna, que tiene prendas y accesorios de las marcas más reconocidas, y también zapatillas, que sobre todo le compra su papá Youna.

"Él ama comprarle zapatillas a su hija, ella tiene más zapatillas que yo", dijo entre risas Samahara Lobatón Klug, quien dedicó un mensaje a su hija Xianna. "Me cambió 360 la vida, me ha dado un motivo para vivir, para seguir adelante. Xianna es la que me impulsa a seguir creciendo, conocer a mi hija ha sido realmente saber el significado del amor", afirmó.