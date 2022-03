Samahara Lobatón muestra el nuevo y exclusivo departamento que comparte con su hija Xianna

Samahara Lobatón Klug presentó los ambientes de su nueva casa y todo lo que ha comprado para su hija Xianna, quien prácticamente se ha apoderado de todos los espacios. "(Ha invadido) mi sala, mi casa, mi cama; todo, o sea mi vida es para ella", afirmó la influencer.

La hija de Abel Lobatón contó que ella se encargó de la decoración de su nuevo departamento. "Me compré mis cosas cuando recién me mudé, en verdad me gusta, como vivo solita, ahora con Xianna", detalló Samahara Lobatón, quien adquirió juegos de estimulación temprana para su bebé y sorprendió al mostrar todas las actividades que puede hacer su pequeña en casa.