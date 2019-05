Romina Lozano reveló qué la enamoró de Nicola Porcella

¡Ilusionada! Romina Lozano visitó En boca de todos y se sometió a las preguntas de los conductores en "En jaque", secuencia en la que reveló qué fue lo que la enamoró de Nicola Porcella.

Aunque la modelo recibió tres opciones relacionadas al físico del ex integrante de Esto es guerra para escoger, la reina de belleza sostuvo que ella no se había fijado en esos detalles.

➤ Mira: ¿Romina Lozano se incomodó por encuentro con Angie Arizaga?

"Realmente no me he fijado en eso. Me gusta su personalidad, es una persona muy extrovertida", dijo y ante la insistencia de los conductores aseguró que todo.

➤ Mira: Angie Arizaga y Romina Lozano estuvieron en aprietos al escuchar esta pregunta

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!