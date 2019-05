Angie Arizaga: ¿Romina Lozano se incomodó por encuentro con la modelo?

¡Sin rencillas! Romina Lozano ingresó a la nueva temporada de Esto es guerra y tras su presentación la bella modelo no dudó en responder si siente algún tipo de incomodidad por su encuentro con Angie Arizaga.

La pareja de Nicola Porcella aseguró que espera llevarse bien con la popular "Negrita" en el reality. "No, no nada incómoda. Sé que esto es un programa de competencia y todos somos compañeros. He venido de la mejor manera posible. Somos mujeres y entre mujeres nos debemos apoyar más allá de estar en dimes y diretes o enfrentándonos", comentó Romina Lozano.

