Reinaldo Dos Santos: "Romina Lozano y Nicola Porcella no están enamorados"

Romina Lozano confirmó su romance con Nicola Porcella y no pudo "salvarse" de las predicciones de Reinaldo Dos Santos. El vidente brasileño fue contundente al opinar sobre la pareja y afirmó que no están enamorados.

"Veo mucha ilusión, se están conociendo ahora, no es que están enamorados, eso no es cierto, todavía faltan muchas cosas, eso no está consolidado, la están pasando rico, feliz, pero están conociéndose", declaró en enlace con En boca de todos.

Reinaldo Dos Santos agregó que el amor entre Romina Lozano y Nicola Porcella se dará a su tiempo, pero cree que el exguerrero está más "enamorado" que la modelo y Miss Perú 2018.

