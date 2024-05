Nicola Porcella debutará en novela mexicana “El amor no tiene receta”

“Llegamos en el vuelo desde Madrid y cuando estábamos en la fila de migraciones, una chica nos cambia de fila. Y la que estaba ahí nos dice ‘usted no puede pasar, tú no puedes pasar (...) aparte tú nos vas a pasar por acá porque eres peruano' y yo me quedé como: '¿Y qué tiene que sea peruano?", comenzó relatando el chico reality, recalcando que, pese a que es residente mexicano y también tiene nacionalidad italiana, es peruano de corazón. "Me sentí tocado", acotó.