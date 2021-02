Mayra Goñi sobre su vida en Miami: "Tengo cómo respaldar todos mis gastos"

"Trabajo muchos años. Es lamentable que den a entender que tengo a un hombre que me paga las cosas", aclaró Mayra Goñi.

Mayra Goñi se encuentra en Miami desde hace algún tiempo con el propósito de crecer profesionalmente, una de sus metas del año pasado, y quiere lograr la ansiada internacionalización en su faceta como cantante para representar al Perú.

La cantante conversó con En boca de todos sobre los comentarios que surgieron de su vida en Miami, una ciudad muy cara. "Gracias a Dios vengo trabajando desde hace muchos años, soy actriz, soy cantante, soy influencer también, tengo algunas marcas que están trabajando conmigo, así que tengo cómo respaldar todos estos gastos", afirmó Mayra Goñi.

La actriz quiso aclarar el tema para que no se prete a malentendidos. "Aunque se quiere hablar mal, es lamentable pues que una mujer no pueda darse sus gustos y hagan de pensar que es porque tengo a un hombre que me está pagando las cosas, cuando no lo necesito y no la haría", enfatizó Mayra Goñi en un enlace con el programa.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!