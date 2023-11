Mayra Goñi reveló mala experiencia con Leslie Shaw: "No quería que abra shows"

Mayra Goñi reveló en 'Mande quien mande' una desagradable experiencia con Leslie Shaw. La actriz comenzó recordando que la cantante le pedía promocionar su música cuando estaba en boca de todos por su actuación en una exitosa telenovela. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando ella incursionó en la música. "De la nada nos dejó de seguir. Y me enteré por ahí que cuando comencé a telonear a artistas grandes, ella quería como cerrarme el paso y no quería que yo abra los conciertos. Era raro porque me la encontraba y no me saludaba de la misma manera que antes, me evadía. Eso me parece fatal", acotó.