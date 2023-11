Mayra Goñi contó cómo es su relación actual con Fabio Agostini: "Me llevo bien"

Mayra Goñi fue consultada sobre su actual relación con Fabio Agostini, con quien mantuvo un romance hace más de 6 años. María Pía Copello le recordó a la actriz la vez que el español señaló que le habían roto el corazón, pues la artista fue su única enamorada formal durante su estadía en Perú. La influencer señaló que hoy en día se llevan bien, pese a no tener una comunicación constante. “En ese momento, teníamos que cuidar nuestros corazoncitos, pero luego no hay mala onda con él. Me llevo bien con él, no hablamos mucho, pero sé que le va bien y me alegro”, indicó.