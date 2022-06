Tomás Angulo sobre renuncia de Advíncula a la selección: "Eso se llama vergüenza deportiva, es valiente"

Luis Advíncula fue uno de los jugadores más afectados después que Perú no clasificó al Mundial Qatar 2022. El jugador falló un penal ante Australia y, al terminar la tanda de los penales y ver la celebración del rival, protagonizó un llanto desconsolado mientras sus compañeros lo abrazaban. Luego, el defensa abandonó la concentración de la selección peruana y se retiró solo.

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco", escribió Luis Advíncula en sus historias de Instagram, publicación que luego borró.