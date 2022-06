Mamá de Yoshimar Yotún a críticos de Perú: "El fútbol da revanchas, no es el último Mundial, vendrán más"

"Hasta ahora no hablo con él", reveló la madre del volante de la selección peruana. "A veces el silencio es mejor para que pueda descargar. Qué le quieres decir a la hinchada o a los que critican, porque nosotros como hinchas nos sentimos mal y me imagino tú como mamá qué les tendrías que decir", le preguntó Tula Rodríguez.

"Decirle a la hinchada de que hay que seguir apoyando a los chicos, que el fútbol da revanchas, que no es último mundial, vendrán más, vendrá Copa América. Hay que renovar gente para que estén aptos a suplir a uno que no pueda estar, ellos nos han dado mucha alegría, han roto muchas cosas que no sucedía años de años, así que hay que alentarlos no más a los chicos", pidió la mamá de Yoshimar Yotún.

La señora María Flores contó que no solo le afectó la eliminación, sino primero que su hijo no juegue el Perú vs. Australia. "Igual teníamos tanta esperanza de llegar al Mundial, no sé qué pasó, no hubo cómo decían el 'chocolate' que siempre sabemos ser y nos resulta, pero nada, es triste pero hay que seguir adelante, los chicos nos han demostrado a nosotros tantas cosas y ahora que vienen hay que apoyarlos no más", fue su mensaje para el cuadro bicolor.