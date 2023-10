Mamá de Yoshimar Yotún pidió una liposucción: "Para estar regia para mi esposo"

Uno de los médicos del concurso señaló que Doña María tendría que someterse a otro tipo de cirugía. "A mí me pareciera, que no estás para una liposucción. Yo creo que habría que examinarte, pero estás para una abdominoplastia, que es un corte grande para jalarte cuando hay exceso de grasa y piel. Me puedo equivocar, pero va más por ahí", acotó el doctor Ronny de Souza.