La "Carlota" denunció a Mario Hart de ser el culpable de la mala racha que tiene Perú tras perder contra Argentina. El conductor de MQM vaticinó que la bicolor perdería 2 goles a 0 a favor del equpo de Lionel Messi. "Es ser realista. Fue lo que yo pensé porque evidentemente Perú no está jugando a nada, estamos terrible, no hay una dirección y no hay nada de lo que nos pueda hacer mejorar, por ahora", señaló el piloto.