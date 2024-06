Reinaldo Dos Santos hizo dura predicción sobre Perú en la Copa América.

Reinaldo Dos Santos un sábado más remeció la televisión nacional con sus escalofriantes predicciones es así como ‘Choca’ Mandros le preguntó por los tan sonados terremotos, a raíz del que se dio a conocer en Estados Unidos. “Eso va afectar el cinturón de fuego del pacífico, ahora, yo sé que la gente me va preguntar ‘¿En Lima va haber terremoto? No, en Lima no va haber terremoto, lo que va ser es al norte del Perú”, respondió.