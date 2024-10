Conoce a José Alberto, hincha disfrazado de San Martín de Porres

El colombiano contó que por su parecido con el santo peruano se esmeró en imitarlo con mucho respeto: “El mismo parentesco, me he enfocado en ese personaje, poco a poco irlo imitando con sus características, con el rosario, la pechera, la cuerda y la túnica y sus sandalias que lleva humildemente, y su escoba, me falta solo el perrito, el gatito y el ratón”.