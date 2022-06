Luis Advíncula: madre del futbolista se pronunció sobre la renuncia de su hijo

"Ahora, por lo menos dos días que mi hijo ya no... Mi hijo no va a hablar. Ahorita, te lo juro que no tengo ganas de hablar nada de fútbol.", expresó la señora Felicia al revelar que su hijo no se comunicará con nadie por ahora.

"No, no, no. Yo opino que él ahorita está dolido pues. Ahorita está deprimido, está con cólera porque no quiere hablar con nadie. Yo le he escrito, no me ha respondido."