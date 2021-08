Jossmery Toledo se aumentará el busto, pero aclara: "No quiero ser un Sheylon, tampoco, tampoco"

Jossmery Toledo quiere recuperarse de su cirugia y vacunarse contra la COVID-19 para viajar a conocer a Mariano Nagore.

Jossmery Toledo estuvo en enlace con En boca de todos y confirmó que se aumentará el busto. "En realidad estoy contenta y un poco nerviosa por la operación. He pensado la otra semana (operarme), todavía no defino el día, pero sí o sí la otra semana no pasa", detalló.

La expolicía agregó que ha escogido el volumen de implante menos de 300 centímetros cúbicos porque no quiere un busto muy grande. "No quiero ser un Sheylon, tampoco, tampoco", dijo entre risas Jossmery Toledo, quien espera recuperarse de su cirugía y también la vacuna contra la COVID-19 para viajar a conocer al futbolista Mariano Nagore.

