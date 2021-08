Jossmery Toledo no descartó que Mariano Nagore sea su enamorado: Me gusta un montón

La expolicía confesó que le dice "mi amor" al futbolista argentino y ambos se conocen virtualmente hace un año.

Jossmery Toledo dio detalles sobre su nuevo pretendiente el futbolista argentino Mariano Nagore tras la vinculación sentimiental que se especula en las redes sociales. La modelo confesó que todo empezó con un "like" a una de sus fotos hace un año y recién están conversando por teléfono.

Por otro lado, Jossmery se mostró ilusionada al confesar que no descarta que Mariano sea su futuro enamorado. "Me encantó conocerlo, al menos por cámara, y espero verlo pronto. Me gusta un montón y estoy muy interesada. Le mando un besito", acotó Toledo al revelar que se operará los pechos antes de viajar este año a Italia.

