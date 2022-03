Ivana Yturbe y Samahara Lobatón se fueron de fiesta y así celebraron después de mucho tiempo

Sin embargo, la esposa de Beto Da Silva y la hija de Melissa Klug demostraron que no dejan su faceta de madres y ahora se divierten en las fiestas infantiles. "No nos íbamos a ir a juerguear tampoco", aclaró la mamá de Xianna, quien llevó a su amiga a un cumpleaños que tuvo hasta inflables.

"Cómo creían, ya somos madres de familia, responsables, tranquilidad Beto, ves que no te mentí. Me decía, ¿con quién te vas a juntar? Con Samahara, uy me dijo, la última foto que vi con ella fue en un rave, yo le digo ya no pues", contó Ivanna Yturbe, quien la pasó muy bien con Samahara Lobatón Klug y terminaron llevándose las sorpresas, regalos y torta de la fiesta.