Bryan Torres desmintió fin de su relación con Samahara Lobatón

Bryan Torres de salsa juró por su hija que no le falló a la hija de Melissa Klug. "Yo te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca... Te soy sincero, yo no sé jugar mal con nadie... Pero jamás hasta el día de hoy he cometido una falta", comentó el examigo de Jefferson Farfán sobre su supuesto ampay.