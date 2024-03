Bryan Torres negó infidelidad a Samahara Lobatón: "Jamás cometí una falta"

"Yo te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca. Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no. Nada más. Te soy sincero, yo no sé jugar mal con nadie... Pero jamás hasta el día de hoy he cometido una falta", comentó el examigo de Jefferson Farfán a través de una extensa explicación a la producción del programa.