Ignacio Baladán presenta su exclusivo departamento duplex: "Es alquilado, no comprado"

Sin embargo, los conductores del programa le pidieron que sea más ordenado con su ropa y calzado, e inclusive lo trolearon por el modelo que tiene de cortinas, pero Ignacio Baladán explicó a qué se debe eso. "Este duplex no es mío, es alquilado, por eso mismo no puedo comprar algunas cosas que quisiera. Bueno, para la próxima le cambio las cortinas por vos, a mí no me molestan", dijo entre risas.