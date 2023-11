Ignacio Baladán está babeando de amor por la encantadora Natalia Segura y definitivamente al ser consultada sobre su relación se desvivió en elogios. “Es una mujer segura, una mujer trabajadora, una mujer detallista, que entiende mi vida, no me molesta (…) Entiende mi trabajo, me ayuda, nos complementamos”, mencionó el chef pastelero sobre su novia colombiana y cómo ha conectado con ella.