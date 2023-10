Natalia Segura, pareja de Ignacio Baladán, fue operada de emergencia debido a una complicación por infiltrarse biopolímeros. "Me rasparon hasta no poder más la colita, pero también me hicieron como un lifting porque la piel quedaba súper colgada", dijo la colombiana, quien reveló que se podrá sentar con tranquilidad en 15 días. Por su parte, el exchico reality ha demostrado su apoyo incondicional, estando al lado de su novia en todo momento.