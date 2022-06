Susy Díaz: "No le deseo la cárcel a Néstor porque es el padre de mis nietos"

"Yo no le deseo la cárcel a él porque es papá de mis nietos, solamente hay un Dios y él no está cumpliendo el mandamiento de no mentirás y el castigo divino tendrás. No mentirás y estás mintiendo, el castigo divino tendrás, yo todo lo dejo a Dios, la justicia divina es más fuerte que la del hombre, por si acaso", afirmó la mamá de Flor Polo Díaz.