Susy Díaz revela que su nieto mayor fue testigo de violencia en su hogar

"Cuando le mencionan al cuco, mi nieto tiembla y llora. Hay muchas cosas más que me he enterado que ya están en el Poder Judicial, dijo Susy Díaz.

Susy Díaz visitó el set de En boca de todos para hablar sobre las supuestas agresiones de Néstor Villanueva a su hija Florcita Polo. La excongresista reveló que fue su nieto mayor, Adriano de diez años, quien le confirmó que sí hubo maltrato físico en su casa, ya que él fue testigo de lo que sufría su mamá.

"Yo el domingo mandé a mi hijita Florcita a la iglesia, le dije Flor anda a la iglesia, a los bebés yo los voy a llevar al parque, a los juegos, y yo tuve que preguntarle sutilmente a mi nieto el mayor, le dije dime te notificaron del Poder Judicial, la psicóloga qué te ha preguntado", relató Susy Díaz.

"Y me dijo la psicóloga me preguntó si yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá, ¿y tú qué respondiste? Lo que Flor dijo el día lunes en el otro canal, en el otro programa, me lo dijo mi nieto el día anterior, el domingo, y hay muchas cosas más que me he enterado que a veces no lo quiero hablar porque ya todo está en el Poder Judicial, porque Flor ya presentó la demanda por maltrato", contó la exvedette sobre la situación que vivió su nieto Adriano con Néstor Villanueva.

"Esta demanda por maltrato que recién ha presentado Flor, porque esto ya viene desde antes, el proceso de divorcio yo sé que es largo y complicado, ella tenía temor de decirlo, de confesarlo, porque muchas veces se le preguntó a ella sobre esto y ella nunca lo aclaró. ¿Por qué se frena tanto?", le preguntó Maju Mantilla.

"Ella, a veces como lo dijo ahí, que es por los hijos, yo me enteraba por Yali, donde iba a hacerse sus peinados, sus extensiones, que le había tirado una olla, yo me quedé asustada, yo dije Flor hay que hacerte tomografía, resonancia magnética, tendrás algo en tu cabeza, me dijo no mamá, me cayó en el hombro, entonces da miedo,