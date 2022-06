Susy Díaz abandonó el set en vivo tras tenso momento con el dr. Tomás Angulo

En el set se tocaron muchos temas, sobre todo uno que llamó la atención: una presunta agresión por parte de Néstor a Florcita. Al respecto, el doctor Tomás dijo que se debe evaluar ese caso y no tomarlo a la ligera.

"A mi me han invitado como especialista y creo que tengo algunas cosas que pueden ser interesantes. Uno, que en el Poder Judicial existen los peritos y los peritajes y ahí existen pruebas psicológicas donde pueden determinar si esto es verdad o mentira, si esto es exageración o la cruda realidad."

Cuando estaba a punto de terminar lo que quería decir, Susy quiso interrumpir, pero el especialista no le permitió con un contundente mensaje. "Permíteme porque me has interrumpido varias veces y yo también merezco respeto, por favor."