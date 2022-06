Susy Díaz lloró en vivo: "Hay muchas cosas más que no puedo hablar"

Susy Díaz se presentó en América hoy para revelar la pésima experiencia que vivió su hija Florcita Polo al lado de Néstor Villanueva, padre de sus dos hijos.

La empresaria e influencer se conmovió hasta las lágrimas al tocar el tema y expresar que, a pesar que no puede contar a detalle ante cámaras, es lamentable.

"Debe ser porque es una cosa que no se puede hablar en televisión, pero te lo he contado detrás de cámaras, gracias por no decirlo, pero hay cosas que pasan en cuatro paredes y yo recién me estoy enterando."

Susy no pudo contener sus lágrimas al revelar que a su nieto mayor le chocó, al principio, ver a su padre. Lo mismo sucedió con Florcita, ya que sufrió al inicio de la separación. Sin embargo, ahora es más fuerte.

"(Me siento) mal. Hay muchas cosas más que me estoy enterando, pero no se puede hablar y yo lo tengo acá (señala su pecho). Hay un Dios porque el castigo divino es más fuerte que la del hombre. Mi hija está más fuerte, al comienzo le chocó. Conforme pasa el tiempo está cicatrizando las heridas. Ya veo que está pasando."

"Mis nietos están con la psicóloga. Han hecho un buen trabajo porque ya los veo felices, contentos. Ya hablan bien. Cuando toca ese tema no se pone nervioso. Desde que mi nieto no ve al papá, ya lo veo mejor. Cuando iba a ver a su papá venía mal."

