Florcita Polo empezó trámite de divorcio tras ampay de Néstor Villanueva: "Me decepcionó mucho por mis hijos"

La empresaria confirmó que solo mantiene una relación de padres con Néstor y que muy pronto será una mujer divorciada. En otro momento, Flor se mostró afectada por el ampay pues considera que esto perjudica a sus hijos y pidió que no vuelvan a tocar el tema por respeto a su familia.

"Me decepcionó mucho por mis hijos. Adriano está mayor tiene 10 años. Fue muy fuerte para mí y muy difícil la semana pasada. Estuve muy expuesta y es por eso que les pido a todos que por la tranquilidad de mis hijos y la mía, no me pregunten por esas cosas. Yo le deseo lo mejor al papá de mis hijos en su vida artística, en su vida personal y todo lo que haga", agregó.