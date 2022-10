Flavia Laos despidió a su trabajadora por darle "like" a su ex: De repente fue con mala intención

Flavia Laos confesó que tuvo que despedir a su community manager por darle un "like" a una fotografía de su expareja Patricio Parodi . La modelo sostuvo que no sabe si fue intencionalmente, pero debido a la falta de confianza que tuvo con su empleada digital no podía continuar en su equipo de trabajo.

Al consultarle si cree que su extrabajadora tuvo alguna intención de perjudicarla para generar titulares que no le favoren. "Mira, o se le fue el dedo o de repente fue con una mala intención. No quiero pensar lo peor. Por eso ya no trabaja conmigo. A mí nunca me ha pasado eso", puntualizó Flavia, quien aclaró que aún sigue a Parodi en sus redes sociales.