Flavia Laos no pedirá el anillo a Austin Palao: "No me gusta correr con las cosas"

"Claro que hay amor, sí, de hecho es algo que está creciendo. Yo creo que, bueno de acá a un cierto tiempo, ya la palabra va a salir naturalmente, pero no me gusta a mí correr con las cosas y estoy cuidando también mi corazón y yendo lento", dijo Flavia Laos, quien se encuentra en uno de sus mejores momentos al posicionarse como una de las influencers más reconocidas, le va bien en el amor, y ya se ganó a la familia Palao.

"No, yo no lo pediría, o sea, bueno, si es una persona con la que voy fácil ocho años y no me da el anillo, es por algo pues, sí pondría las cosas sobre las mesas y le diría cómo es", respondió la enamorada de Austin Palao más sincera que nunca.