Flavia Laos explicó por qué no le dice 'te amo' a Austin Palao: "Tiene que ser utilizado responsablemente"

La relación entre Flavia Laos y Austin Palao que inició como una divertidad amistad, lleva seis meses de salidas y un mes como enamorados oficiales, pero aún no pueden dar el siguiente paso. La modelo explicó por qué aún no le dice "te amo" al exintegrante de Esto es guerra tras viajar por 2 meses por todo el mundo.

Para la influencer peruana confesó que le cuesta decir la palabra "te amo" y precisó que no se le puede decir a cualquier persona o con cada enamorado con el que estés. Laos no tiene apuros y quiere vivir su romance poco a poco tras mantener una relación de casi tres años con Patricio Parodi .

"Te hecho sí porque con todo lo que me ha sucedido, siento que hay que tomarse las cosas con tranquilidad. El 'te amo' es algo real y tiene que ser usado responsablemente, no simplemente decirle 'te amo' con cada persona que estés , sino cuando en realidad lo sientas", explicó la actriz peruana.

No se compara con Luciana Fuster

La cantante urbana puso fin a las especulaciones sobre las comparaciones con Luciana y su expareja Patricio. Ella descartó que haya algún tipo de competencia con 'Pato' y Fuster sobre las publicaciones que realiza con su actual pareja en las redes sociales. "Las cosas ya quedaron atrás y yo creo que cada uno tiene lo suyo. Yo no ando pensando que compito contigo o no o sea yo hago mi vida y me fijo por quien está a mi lado, mi pareja (Austin) y por nadie más", precisó.