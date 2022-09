¿Flavia Laos confirmó que gana 20 mil dólares gracias a sus redes sociales?

"¿Qué? Asu mare. No tengo pruebas y tampoco dudas. Me está yendo súper bien con las marcas y agradecida. Es un trabajo también y trato de siempre ver lo último en edición y todo para poder dar el mejor contenido", respondió la influencer peruana que sería una de las figuras mejores pagadas por publicidad en Instagram.

Por otro lado, la pareja de Austin Palao no descarta volver a trabajar en telenovelas, pero esta vez espera tener el papel de antagonista ya que siempre protagonizó personajes que no tienen nada de maldad. "Yo quiero ser la villana para que se me vea la otra faceta. Una actriz debe ser camaleónica y no solo encasillarse en un papel", expresó.