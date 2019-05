Fabio Agostini tuvo inesperada reacción al ver beso entre Mayra Goñi y Nesty.

¿No la olvida? Fabio Agostini tuvo inesperada reacción al ver escena beso entre Mayra Goñi y Nesty. El modelo y exintegrante de Esto es guerra envió inesperado mensaje a su expareja y al cantante urbano.

"No me da ningún pica pica y me alegro por ellos dos. Que vivan felices y que coman perdices. Que tengan muchos hijitos y me alegro por ellos. Miré las escenas y me reí como locos", comentó Fabio Agostini.

