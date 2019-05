Nesty a Fabio Agostini: "Yo soy el presente y el futuro de Mayra Goñi"

Nesty se presentó en el programa En boca de todos y respondió a una advertencia que le hizo Fabio Agostini. En el video, el español le dice al cubano que haga feliz a Mayra Goñi porque si no se las tendrá que ver con él.

➤ Mira:Mayra Goñi y Nesty sorprendieron y se besaron en vivo

"Aquí no hay miedo, el miedo lo dejamos en la gaveta. Pienso que lo está diciendo en broma, él (Fabio Agostini) no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer", advirtió el cantante cubano Nesty.

➤ Mira:Mayra Goñi y Nesty jugaron "nariz con nariz" y así terminaron

"Yo la estoy tratando excelente (a Mayra Goñi), como se lo merece. Yo con Fabio no tengo ningún problema, ni quiero ningún problema, él es parte del pasado pues de Mayra, yo soy su presente y su futuro", fue la contundente respuesta del artista.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!