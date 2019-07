Fabio Agostini: "Dentro de pocos años me verán en Hollywood"

Fabio Agostini se confesó en la secuencia de Vanessa Terkes del programa En boca de todos y contó a qué se está dedicando actualmente. El modelo español detalló que llevó clases de actuación con Sergio Galliani y quiere estar en Hollywood.

➤ Mira:Fabio Agostini: "Mayra Goñi es bonita, pero no es mi prototipo físicamente"

"Me metí hace poco (a clases de actuación) y la verdad que cada vez me apasiona más el hecho de actuar, es más, dentro de pocos años me van a ver en Hollywood, y también estoy metido en clases de inglés para perfeccionarlo. Así que Hollywood, allá voy", dijo Fabio Agostini en "La sabrosura de Vanessa".

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!