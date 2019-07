Fabio Agostini: "Mayra Goñi es bonita, pero no es mi prototipo físicamente"

Fabio Agostini se confesó en la secuencia de Vanessa Terkes y dijo qué es lo que le gusta en una mujer. El español declaró que el físico es importante si se habla de un estereotipo, pero lo que más le interesa es cómo es la chica como persona.

"Yo he estado con chicas que son realmente lindas y luego como personas he dicho ufff, las he aguantado una noche y no he querido verlas más porque me caen mal o porque veo que son muy prepotentes o se creen la gran cosa", dijo el modelo para En boca de todos.

"¿Alguna vez te ha enamorado de una chica que no necesariamente tenga el cuerpazo?", le preguntó la presentadora de "La sabrosura de Vanessa". El exguerrero se refirió específicamente a su exenamorada Mayra Goñi.

"Mayra no es mi súper prototipo físicamente, como a mí me gusta, es una chica bonita, es guapa, pero no es el típico boom de mujer que le encanta a Fabio, una alta, cuerpo, así guapa, que esté en forma, es la chica normalita, bien mona, guapa", fue la sorpresiva declación de Fabio Agostini.

"A mí lo que me empezó a gustar de Mayra cada vez mucho más, y ya la veía

como la chica más guapa del mundo porque me empezó a gustar como era como persona, porque empezamos a conectar bien", contó Fabio Agostini, quien dijo que no extraña a Mayra Goñi.

