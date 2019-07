¡No le perdonó! Fabio Agostini dedicó radical mensaje a Mayra Goñi y Nesty al confirmarse su relación amorosa. El Galáctico se incomodó tras escuchar que el cantante urbano hizo caso omiso a los consejos del exguerrero.

"No me voy a poner al nivel del chiquito este y ni siquiera le voy a contestar. Bravo por él y que disfrute con Mayra. Les deseo lo mejor. No le voy a contestar. Cada uno por su camino. Les deseo lo mejor y al temita de música que sacaron. Le sigo diciendo que la trate bien porque Mayra es mi amiga", comentó Fabio Agostini.

