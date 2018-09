Dorita Orbegoso reveló que no habla con su papá hace más de catorce años.

Dorita Orbegoso visitó el programa En boca de todos y le preguntaron qué deseo le gustaría cumplir. La modelo dijo que pediría pasar la Navidad con su hermana este año, ya que no tiene una buena relación con su papá.

"Con mi papá no tengo comunicación ya muchos años, hace más de catorce años que no hablamos. Mi papá sabe que yo lo amo un montón, él sabe que el día que él me quiera llamar, hablar, escribir o juntarse conmigo yo voy a estar siempre para él en todo momento", declaró Dorita Orbegoso muy conmovida.

La bailarina agregó que lo único que falta para reconciliarse con su papá es que él le conteste el teléfono. "Mi papá es una persona que tiene un carácter bien difícil, como yo, y creo que el distanciarnos no ha sido por mi parte, sino más bien porque él tiene otra vida, trabaja lejos, no le gusta que hable de él en televisión, él tiene otra manera de pensar", afirmó Dorita Orbegoso.

"Si en algún momento él va a ver esto decirle que lo extraño mucho, lo quiero abrazar, que es una persona muy importante para mí y él lo sabe, que me hace mucha falta. Las cosas que pasaron hicieron que nosotros no estemos juntos, pero lo extraño, lo necesito y espero que en algún momento me pueda llamar", finalizó la invitada de En boca de todos entre lágrimas.

