Dorita Orbegoso calificó de "diva" a Melissa Paredes tras recordar enfrentamientos.

Dorita Orbegoso reveló que tuvo varias discrepancias con Melissa Paredes cuando opinó sobre el fin de su relación con Rodrigo Cuba. La modelo detalló que la actriz no le pareció sus comentarios y evitó saludarla cuando coincidieron en un programa. "Salió de la secuencia, me tuvieron que quitar a mí porque ella no quería compartir. Melissa siempre fue una chica muy especial en 'Bienvenida la tarde'. Melissa siempre ha tenido esos aires de diva porque era una de las chicas más asediadas por los participantes",