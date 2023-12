Luigui Carbajal se enfrentó a Dorita Orbegoso tras demanda: Pensé que había madurado

"Nosotros hemos terminado en muy mala relación y considero que por respeto a mí y mi familia no me debería juntar (con Luigui) para alimentar el morbo que muchas personas quieren. Yo respeto a mi hijo, respeto a mi familia y me tengo mucho respeto... una persona que me hizo tanto daño no merece siquiera un saludo", declaró Dorita para el diario Trome.