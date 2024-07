¿Luigui Carbajal conversó con Dorita Orbegoso tras reencontrarse en MQM?

Luigui Carbajal y Dorita Orbegoso se cruzaron en el set de Mande Quien Mande el pasado 04 de julio, pero el cantante aseguró que no se percató de su presencia. "No sabía que la habían invitado. No he visto a nadie. Procuro no cargarme con cosas negativas que me vayan a provocar riñas con personas. Por mí todo tranquilo", dijo el cantante, quien se presentó con su grupo en el programa.