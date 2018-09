Carloncho se puso nervioso con esta declaración para MaryCarmen Sjoo.

Carloncho sorprendió a sus compañeros de En boca de todos y se mostró intimidado por la bella MaryCarmen Sjoo. Ambos conductores coincidieron en el color de su vestimenta y eso provocó que Ricardo Rondón los relacione.

"MaryCarmen, permíteme decirte algo, me pongo nervioso, ayúdenme por favor. Siempre te he admirado y me pareces una mujer por demás interesante, pero también hay algo que se llama el respeto que yo te tengo a todo nivel. Entonces yo no podría estar intentando sacarte el teléfono", fueron las palabras de Carloncho para su compañera.

Sin embargo, el locutor no esperó la respuesta de la conductora de la secuencia Hoy es tu día. "Carloncho, pero hasta cuándo se va a mantener ese respeto", dijo MaryCarmen Sjoo, quien provocó las risas de todos en el set y al parecer no le molestó ser vinculada con su compañero.

