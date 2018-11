Daniela Darcourt: "Siento que Yahaira Plasencia no es honesta"

Daniela Darcourt se presentó en la secuencia "Verdades a la luz" de En boca de todos y dio su opinión sobre Yahaira Plasencia. La cantante reconoció el talento de su colega, pero reveló qué es lo que no le gusta de ella.

"Tiene mucho potencial, pero hay algo que no me gusta, y es que juega mucho a la ambigüedad con el público, no la siento honesta, hay momentos en donde dice una cosa, pero se voltea y hace otra. Por ejemplo, dice estar bien con todo el mundo y con la prensa, pero luego llega a una discoteca y no se da el caso", declaró Daniela Darcourt.

La integrante de El artista del año aclaró que no conoce personalmente a Yahaira Plasencia y por ello no es quién para juzgarla. Además, dijo que en un evento sí aceptaría ser telonera de la salsera. "Yo voy para trabajar y darle el espectáculo al público, no a Yahaira", aseguró.

