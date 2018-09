El artista del año: Yahaira Plasencia no le tiene miedo a Daniela Darcourt.

Yahaira Plasencia visitó el set de En boca de todos y aseguró que no la han llamado de El artista del año. La cantante dijo, además, que tampoco le gustaría que lo hagan. ¿Su decisión se debe a Daniela Darcourt?

"Ya estuve, fue una linda experiencia, simplemente ahorita estoy en mis cosas y enfocada únicamente en la música y en lo mío. Creo que ya pasé esa etapa y fue linda", detalló Yahaira Plasencia, quien aclaró que no le tiene miedo a Daniela Darcourt.

"Miedo jamás, pero ahorita no está en mi prioridad, mi prioridad es hacer música. No la conozco personalmente, pero he visto el programa en alguna oportunidad y sé que es una chica muy talentosa y completa", finalizó Yahaira Plasencia, quien agregó que no tiene en sus planes hacer un dúo con Daniela Darcourt ni con nadie.

