Susy Díaz no desaloja a sus inquilinos: "Hay que ser solidarios"

Susy Díaz afirmó que comprende la situación de sus inquilinos, quienes ahora se han convertido en su familia.

Susy Díaz es uno de los personajes más queridos de la televisión peruana, protagonista de infinidad de portadas, una mamá chocha una abuela engreídora, y como muchos, no la está pasando muy bien durante el aislamiento por el coronavirus al estar alejada de su familia.

En boca de todos buscó a Susy Díaz para conocer cómo la está pasando y una decisión digna de resaltar. La excongresista vive con muchos inquilinos en su propiedad, los cuales se han convertido en su familia en esta coyuntura, y a quienes no descuida para nada.

"Yo no desalojo porque digo hay que ser solidarios, Dios me ha bendecido con esta propiedad, el 70 % trabaja, pagan puntual, pero el 30 % no. Yo creo que en este momento de emergencia que estamos pasando hay que ser personas solidarias y poder apoyar a la gente que está sin trabajo", dijo Susy Díaz.

